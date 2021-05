La band foggiana Sis Felix riparte con il singolo 'Rebirth': "E' una nuova forma di speranza"

A due anni dal precedente lavoro, ritornano i foggiani Sis Felix con “Rebirth”, singolo che anticipa il nuovo EP della band foggiana. "Il brano restituisce una nuova forma di speranza, dal momento di caduta e piegamento, fino ad un rinnovato rigore spirituale dalla catarsi, liberando la sua entità e purificando l'anima con rinnovata forza", spiegano i Sis Felix.

BIOGRAFIA | I Sis Felix nascono a Foggia nel 1985. Influenzati dalla new wave d'oltremanica, pubblicano una demo nel 1987 elogiata da Rockerilla che li colloca tra le nuove leve più promettenti del rock italiano. Nel giro di poco tempo però, la band si scioglie. Riformatisi nel 2012, tornano a pubblicare materiale originale solo qualche anno più tardi. Nel 2019 per l'esattezza, quando l'EP “Figures” viene presentato in anteprima durante l'edizione estiva del festival Medimex, quell'anno tenutasi a casa loro, a Foggia. “Rebirth”, il loro nuovo EP, è in uscita nel 2021. Compongono la band: Roberto Pellicano (voce), Alessandro Brescia (basso), Raffaele Addivinelo (batteria), Davide Cavallo (synth e tastiere) e Savio Albanese (chitarra elettrica).