Il grande esempio della 'Nord': gli ultras donano il sangue al 'Riuniti'

Sono soci Avis e sono Ultras del Foggia Calcio. Sono benefattori e tifosi. Perché questo binomio esiste e perché le tifoserie organizzate sono composte da ragazzi che conoscono i valori morali e la solidarietà. Una trentina di ultras della curva nord, con magliette, giubbotti e cuore rossonero, si sono recati al centro trasfusionale degli Ospedali Riuniti di Foggia e hanno donato il sangue.

Lo hanno fatto con serenità e convinzione. L’estate appena trascorsa si è registrato un calo delle donazioni dovuto alla paura del covid, anche se in realtà la donazione avviene in totale sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I ragazzi della nord non hanno avuto remore: hanno compilato il questionario, si sono sottoposti alla visita di routine e poi, sugli appositi lettini, hanno donato una possibilità a chi è in pericolo di vita e ha urgente bisogno di sangue. Alessandro Giallella, presidente dell’Avis comunale di Foggia, è soddisfatto: “Questi ragazzi stanno dando il buon esempio ai loro concittadini. Donare è un gesto semplice ma importantissimo. Sono certo che la curva nord sarà d’esempio per tutti gli altri tifosi, per gli sportivi, per gli atleti e per i semplici cittadini. Il loro gesto è una grande prova di civiltà”.