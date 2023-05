L'estate è alle porte, urgono donazioni di sangue: i militari dell'Esercito rispondono presente

Questa mattina donazioni del sangue in piazza Cavour a Foggia

Grazie all’intesa tra Esercito e Avis, questa mattina militari e volontari hanno donato il sangue presso l'autoemoteca allestita in piazza Cavour, fuori dalla Villa Comunale di Foggia, città che ospita le sedi del 21° reggimento artiglieria terrestre 'Trieste' e dell’11° reggimento genio guastatori, alle dipendenze della Brigata Pinerolo.

"Il periodo estivo è il nostro tallone d'Achille, c'è un calo dovuto alle forte temperature ma è anche il periodo in cui serve più sangue".

Promuovere la cultura della donazione e l'importanza di stili di vita sani, responsabili e solidali in favore di chi, per vari motivi, necessita di sangue, rappresenta un impegno concreto da parte dei soldati e della popolazione sempre uniti per il bene della comunità.

L’importante giornata dedicata alla donazione nasce con l’obiettivo di consolidare la decennale sinergia tra la Brigata Pinerolo e la più importante associazione del dono del sangue in Italia che, storicamente, opera sul territorio dal 1950, in particolare in Puglia con le sue 122 sedi territoriali.