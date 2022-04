Gli studenti del 'Pascal' per Plastic free: ripulita l'area di via Napoli, raccolti kg di rifiuti e pneumatici

Chili e chili di rifiuti sono stati raccolti, ieri mattina, a Foggia, dagli studenti dell’istituto ‘Blaise Pascal’ che, con entusiasmo, hanno aderito alla Giornata nazionale di raccolta rifiuti targata ‘Plastic Free’, che da alcuni mesi conta una cellula attiva in città. Decine i sacchi di spazzatura raccolti su via Napoli, nei dintorni dell’istituto: tra questi, pneumatici, lampioni rotti, tubi tagliati e persino un paraurti abbandonato.

L’evento Plastic Free prosegue anche oggi, con centinaia di appuntamenti in tutt’Italia. L’obiettivo generale è superare ogni record passato per il bene del Pianeta: la scorsa edizione aveva registrato 271 appuntamenti e 243.721 kg di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente. Quest’anno l’obiettivo è fissato a 300.000 kg, possibile anche grazie al supporto mediatico di University Network, al supporto di tanti partner e di tutta la community Plastic Free.

Ogni anno, 12 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i mari di tutto il mondo, l’equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto, e un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono a causa della plastica. L’inquinamento da plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare. Da oltre 2 anni, l’associazione Plastic Free è impegnata in questa tematica e forte della sua rete di referenti e canali social, ogni anno organizza 2 eventi nazionali, dove in ogni Regione prendono piede diversi appuntamenti di pulizia del territorio.