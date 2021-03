Foggia, 10mila tulipani 'sospesi' per portare gioia e colore negli ospedali: "Doniamo bellezza per la Pasqua"

Tulipani 'sospesi' per portare gioia e colore negli ospedali. E' l'idea del giovane agricoltore foggiano Giuseppe Savino, promotore del primo grande campo di tulipani in Puglia. Dei 50mila bulbi piantati e ormai in fioritura, circa 10mila saranno destinati agli ospedali, dove più di ogni altro luogo si combatte la battaglia contro il Covid.

"Io un campo di tulipani adesso lo vedo, ma non vedo tutti quanti voi in questo campo. I vostri sorrisi, il vostro stupore, la vostra emozione", spiega Savino. "Mentre stiamo cercando di capire se e quando apriremo, circa 10.000 tulipani sui 50.000 piantati (che non sanno che c’è il Covid) potrebbero non arrivare ad una eventuale fine della zona rossa (dopo Pasqua)".

"Abbiamo due soluzioni, o li perdiamo e imprechiamo o moltiplichiamo il bene. Sono notti che non dormo pensando a questa cosa, e finalmente ci è venuta un’idea a cui abbiamo lavorato con una parte del team Vazapp e con tante persone che ci stanno aiutando. Ecco l’idea: Doniamo 10.000 tulipani a 100 ospedali Italiani, alle Rsa, alle persone sole, agli anziani, a chi può tornare a sorridere anche con un fiore". Scatta quindi il crowdfunding 'Tulipani sospesi' (donazioni a partire da 5 euro) | IL VIDEO