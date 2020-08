"Non mollare". In migliaia fanno il tifo per Rocco Augelli e donano 150mila euro. "È debole ma continua a lottare"

Il salvadanaio si riempie col passare delle ore e dopo meno di due settimane per Rocco Augelli sono stati raccolti quasi 150mila euro sulla piattaforma GoFundMe. I donatori sono 3.800. Ci sono intere squadre come l'Isernia Calcio e il Barletta e società come l'Atletica Padre Pio che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza al bomber di San Giovanni Rotondo che giocava nell'Eccellenza e che oggi lotta contro una forma rarissima di tumore cerebrale. L'Asd San Marco, dove Rocco è allenatore in seconda, ha organizzato due amichevoli e raccoglierà fondi.

Sono migliaia i messaggi di incoraggiamento e affetto. "Non mollare", ripetono praticamente in coro. Si è messa in modo la grande macchina della solidarietà che ha valicato i confini. Rocco e Carmela, la sua compagna che gli sta sempre accanto e che aggiorna tutti sulle sue condizioni, ieri sono tornati in Italia dalla Germania, dove si è sottoposto alla prima seduta di una nuova terapia basata sull'iniezione di virus oncolitici direttamente vicino alla sede del tumore. La raccolta fondi serve a sostenere i costi di questa cura, l'unica che potrebbe aiutarlo, e delle terapia integrate. Tra un mese Rocco dovrà tornare in Germania per un'altra iniezione.

"Rocco é debole fisicamente, molto stanco anche da questi viaggi lunghi, costantemente provato dai sintomi della malattia ma nonostante questo continua a lottare - scrive Carmela nel suo aggiornamento - Si preoccupa di farci stare bene, di farci ridere e di alleviare le nostre tristezze che legge stampate nei nostri occhi. Noi lo ripetiamo sempre che solo lui può affrontare questa salita con una tale leggerezza. Passa pochissimo tempo al telefono ma noi lo teniamo costantemente aggiornato su tutte le vostre straordinarie iniziative e le vostre manifestazioni d'affetto, che gli danno una motivazione in più per continuare a combattere, non solo per noi vicini, ma anche per tutte le persone che stanno facendo il tifo per lui".