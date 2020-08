In migliaia spingono Rocco Augelli a fare gol. Corsa contro il tempo, raccolti già 90mila euro: "Forza bomber"

Da Vieste a Manfredonia, da San Giovanni Rotondo a San Marco in Lamis, in poco meno di 48 ore, attraverso la raccolta fondi lanciata su Gofundme, oltre 2300 persone hanno manifestato vicinanza e amore per Rocco Augelli, il bomber 35enne della città di San Pio che sta lottando contro una rarissima forma di tumore cerebrale che due anni fa lo ha tolto dal campo interrompendo la lunga striscia di gol che ha caratterizzato la sua carriera, più di duecento nel campionato pugliese di Eccellenza.

Conoscenti, colleghi, sportivi e amici hanno raccolto l'invito della fidanzata Carmela e nel giro di pochissime ore è scattato il tam tam sui social e sui gruppi whatsapp, il racconto sulle pagine dei giornali on line del suo rapporto con il calcio ostacolato dalla malattia, la voglia di farcela e di staccare il biglietto per la finale in Germania, "l'ultima possibilità",

Centinaia di persone stanno spingendo Rocco a non mollare, fornendogli l'assist per metterla dentro, per realizzare il gol più importante della sua vita. Il tap-in vincente si gioca sul filo di lana. L'obiettivo è vincere, ma per farlo serve l'aiuto di tutti.

Rocco affronterà una nuova terapia, "l'unica speranza per salvargli la vita". Finora sono stati raccolti quasi 90mila euro (qui per donare).