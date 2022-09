Ha un angioma sul viso, operazione in Francia può aiutare 12enne di Cerignola: scatta la raccolta fondi

Raffaele ha 12 anni, vive a Cerignola e, sin dalla nascita, convive con un angioma - ovvero una malformazione vascolare - sul viso. Negli anni si è sottoposto a cure e a due interventi chirurgici (effettuati entrambi all’ospedale ‘Gaslini’ di Genova), ma la situazione non è migliorata. “Anzi”, precisa il padre Antonio, “sembra peggiorare perché l’angioma si sta estendendo sia all’interno della bocca e sia verso l’occhio”.

Per il ragazzino, che presto frequenterà la terza media all’Istituto ‘Paolillo’, la soluzione sarebbe un intervento chirurgico presso l’ospedale Lariboisière a Parigi, in Francia. “Siamo stati indirizzati verso questa struttura da uno specialista di Bari. A breve saremo chiamati per un primo consulto”, aggiunge il padre. La strada è lunga: “Il percorso prevede un intervento di chirurgia e un ciclo di scleroterapia che durerà per parecchi mesi”, aggiunge il genitore che, per far fronte alle spese connesse all’intervento, ha attivato una raccolta fondi (qui gli estremi: iban IT75R0760115700001023986282 intestato ad Antonio Bonavita; PostePay 5333171087742066 intestata ad Antonio Bonavita CF BNVNTN84H16C514O).

La convivenza con l’angioma non è facile: “La questione estetica non ci interessa, anche se Raffaele ne soffre: c’è sempre chi lo guarda per strada o fa domande inopportune. Siamo preoccupati perché l’angioma si sta estendendo sia verso l’interno della bocca che verso l’occhio e non possiamo rischiare peggioramenti”. Al momento non è stato ancora stimato il tetto di spesa necessario (la visita preliminare con il primario del Lariboisière chiarirà meglio gli aspetti logistici), ma la famiglia di Cerignola non intende tralasciare nulla: “Se c’è una possibilità di miglioramento la seguiremo”, conclude.