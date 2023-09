Un contributo in beneficenza ai missionari grazie al libro 'Deliceto nel Mondo'

Ammonta a cinquecento euro (500,00) il contributo dato in beneficenza al progetto “Un Fiore per Padre Mattia e un Pugno di Riso per Suor Rosa” grazie alle offerte ricevute da Pasquale Petrella per il suo libro Deliceto Nel Mondo. Una cifra che è andata ad impinguare il resto della raccolta fatta con varie iniziative dal comitato promotore che sono culminate nello spettacolo Tale e Quale Show messo in scena sul piazzale Belvedere lo scorso 14 agosto. E al netto delle spese il comitato che fa riferimento a Michele Doto che, peraltro insieme ad Anna Morena Doto, ha fatto da presentatore anche allo spettacolo, sono stati distribuiti 2.500 euro a Suor Rosa, 2.000 ai Padri comboniani e 1.500 a Suor Angelina per un totale di 6mila euro.

Beneficenza che andrà quindi per le missioni presenti in Sud Sudan, Guinea Bissau e Colombia. “Il libro Deliceto Nel Mondo è nato quasi per gioco e in fretta e furia ma non posso che ringraziare i tanti cittadini che lo hanno preso facendo un’offerta per il progetto benefico e facendo raggiungere il bel contributo” dice il giornalista Pasquale Petrella, autore del libro che lo ha realizzato sulla base delle interviste fatte durante la pandemia fra il 2020 e il 2021 nell’ambito della trasmissione radiofonica su Radio Prato Web, con diretta Facebook, in cui è riuscito a rintracciare molti delicetani emigrati in varie parti del Mondo: dall’Australia, al Canada, dagli Stati Uniti, all’Argentina, alla Germania, Inghilterra, Repubblica Dominicana, Malesia e moltissime città del centronord Italia. E adesso c’è una nuova tappa per il libro e, questa volta insieme al suo autore: domenica 24 settembre, la Pro Loco Deliceto ha organizzato un incontro alle 19,30 nella propria sede in Corso Margherita 57 a Deliceto proprio per presentare l’opera.

Saranno presenti il presidente della Pro Loco, Benvenuto Baldassarro il sindaco di Deliceto, Pasquale Bizzarro e l’autore Pasquale Petrella. “Anche in questa occasione le offerte per il libro andranno in parte a coprire i costi di stampa e in parte in dono a favore della Pro Loco che fa un grande lavoro per tenere vive le tradizioni e la cultura di Deliceto _ dichiara Pasquale Petrella _ Mi spiace solo che siano rimaste poche copie e quindi non posso che invitare ad affrettarsi chi è davvero interessato ad andare a ritirare il libro presso la sede della Pro Loco già prima di domenica 24 per evitare di non trovarne più”. “Infine ringrazio la Pro Loco per questa opportunità, il sindaco per la sua presenza, tutti coloro che parteciperanno _ conclude Pasquale Petrella _ Un ringraziamento particolare va a Michele Doto e al geometra Pasquale Tocco che durante il mese di agosto si sono messi a disposizione per consegnare il libro ai tanti delicetani emigrati che sono arrivati in paese per le loro ferie o vacanze e anche ai delicetani o turisti che hanno deciso di acquistarlo”.