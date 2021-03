Un tetto sui minori del Candelaro: nasce 'Comunità Famiglia' dei Salesiani, "diamo di più a chi ha avuto di meno"

I lavori sono in corso, l'inaugurazione della struttura è prevista a maggio. Ma è necessario il contributo economico di tutti per portare a termine il progetto

I lavori in corso

Mossi dal desiderio di accogliere, educare e avere cura, secondo i principi educativi di don Bosco, sta finalmente diventando realtà la 'Comunità Famiglia' dai Salesiani di Foggia, in grado di accogliere minori in difficoltà.

Don Bosco si accorse che “per molti ragazzi tornerebbe inutile ogni fatica se loro non si dà un posto dove alloggiare”. Per questo, nel quartiere Candelaro, i Salesiani sono presenti altre che con la parrocchia, anche con l’oratorio e l’associazione 'Sacro Cuore'.

"In un quartiere carente di opportunità educative si cercherà di dare di più a chi dalla vita ha avuto di meno. La nostra futura 'casa' sarà un piccolo villaggio solidale in cui l’educazione, l’amore e la condivisione saranno il collante delle giornate", spiegano in una nota stampa.

L’inaugurazione della struttura è prevista a fine maggio. La 'Comunità Famiglia' sarà gestita dall’associazione salesiana 'Piccoli Passi Grandi Sogni aps' che in Puglia è presente con altre tre comunità per minori a Bari, Cisternino e Corigliano D’Otranto.

I lavori saranno realizzati grazie anche all’aiuto della Casa Generale dei Salesiani, alla Fondazione don bosco nel mondo e ad un contributo pubblico della Regione Puglia, ma non basta. "Abbiamo bisogno anche del vostro aiuto", l'appello dei salesiani. "Vi ringraziamo fin da ora per il sostegno economico che vorrete donarci, non è la dimensione del dono che conta, ma la dimensione del cuore che lo offre".

Per sostenere il progetto, è possbile donare con bonifico bancario intestato a Piccoli passi grandi sogni - Intesa San Paolo - IBAN IT16K0306909606100000070516 causale Casa Famiglia Foggia o la raccolta fondi di Facebook sulla pagina “Piccoli passi grandi Sogni”.