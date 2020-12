E' Natale anche nelle comunità protette, 'Ultimi' porta un dono da scartare per 300 bambini: "La solidarietà si moltiplica"

Pietro Paolo Mascione: "Decine di donatori anonimi. Per ogni bambino, pandemia permettendo, cercheremo di stringere un rapporto per sostenere loro in questo momento, mantenendo sempre la bussola orientata sui percorsi della legalità”