Il grande cuore di Rossella, raccoglie doni per i bambini poveri e viene sommersa di regali: "Tutti i bimbi devono sorridere"

Tre giorni fa ha avviato una raccolta di giochi e indumenti con un post su Facebook ma in breve tempo ha dovuto bloccare i commenti perché le richieste di donazione erano troppe. Così Rossella si è trovata sommersa di regali e generosità verso chi, per problemi economici, non potrà passare un Natale sereno.

Per Rossella non è stato semplice portare avanti il suo progetto di solidarietà. Ha fatto tutto da sola: lei andava a ritirare i doni, lei li incartava e spesso è andata a consegnarli di persona. "Non accetto l'idea che i bambini possano non sorridere, ho pensato di regalare un sorriso a tutti, un pacchettino da scartare sotto l'albero a Natale"

Le donazioni sono state tantissime. Probabilmente alcuni oggetti non saranno consegnati entro il Natale, soprattutto gli indumenti, ma saranno comunque donati alla parrocchia di Gesù e Maria, dove chi ne avrà bisogno potrà andarli a ritirare.