Al via la raccolta differenziata dell’organico per 30mila abitanti, ma ancora rifiuti a terra

Sono comparsi in queste ore, accanto ai vecchi cassonetti, i nuovi bidoni carrellati da 240 litri per la raccolta differenziata dell’organico in alcuni quartieri di Foggia. Le foto scattate questo pomeriggio si riferiscono a via Gramsci, proprio davanti alla sede del Comune di Foggia. La diapositiva che testimonia l’imminente avvio del servizio sperimentale non è delle migliori, considerati i cumuli di rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti pieni.

La raccolta stradale di prossimità dell’umido parte ufficialmente domani, lunedì 19 dicembre, all’interno del perimetro compreso tra corso del Mezzogiorno, viale Ofanto, viale I Maggio (tutti esclusi dal progetto pilota), via Radice Lombardo, viale Gandhi, via Almirante e viale Virgilio. Interessa circa 30mila abitanti, vale a dire 12mila utenze nei quartieri Cep, San Lorenzo, Spelonca, Macchia Gialla e Parco dei Fiori.

Scatta anche l’ordinanza firmata lo scorso 15 dicembre dalla commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia, che non si riferisce solo all’area sperimentale di raccolta dell’organico, ma disciplina il conferimento dei rifiuti in tutta la città. Si dispone che tutte le utenze domestiche e non conferiscano le frazioni secche nei relativi cassonetti: giallo plastica e metalli, azzurro carta e cartone, campana verde vetro, e carrellati marroni per la frazione organica nei quartieri dove Amiu li ha posizionati.

L’ordinanza stabilisce anche gli orari di conferimento dei rifiuti, vietato la domenica: dall’1 gennaio al 30 aprile dalle 12:30 alle 24, e dall’1 maggio al 30 settembre dalle 18:30 alle 24. Tutte le utenze domestiche, inoltre, sono obbligate a conferire i rifiuti ingombranti esclusivamente previa prenotazione al numero di Amiu Puglia 0881.680511. Infine, l’ordinanza vieta ai produttori e agli utilizzatori di tutti gli imballaggi secondari e terziari, il conferimento degli stessi nei cassonetti per rifiuti solidi urbani, e alle utenze non domestiche non ricomprese nel perimetro Tari lo smaltimento dei propri rifiuti nei cassonetti stradali.

Sono previste multe fino a 500 euro per i trasgressori. I controlli, si legge nell’ordinanza, saranno effettuati dagli agenti della Polizia municipale, anche con il supporto di dipendenti dell’Amiu.