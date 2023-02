Nasce l'allenza civica per vincere la sfida della raccolta differenziata: "Siamo all'anno zero, o quasi"

Un’alleanza civica per vincere la sfida della raccolta differenziata in città. A lanciarla ci prova l'Auser di Foggia, che chiama a raccolta i soggetti interessati ad un importante momento di riflessione e di promozione. ‘Foggia, raccolta differenziata questa sconosciuta. Differenziamoci’ è il tema della serata che si svolgerà venerdì 17 febbraio prossimo, con inizio alle 18 nella sala multimediale della Cgil di via della Repubblica.

Alla manifestazione promossa da Auser Foggia, in collaborazione con Auser Provinciale, Cgil, Spi Cgil, Circolo Legambiente Gaia Foggia e Circolo Arci Maria Schinaia, interverranno Paolo Pate, presidente Amiu Puglia, Giuseppe Maccione, presidente Legambiente Foggia, Maurizio Carmeno, segretario generale della Cgil locale, Alfonso Ciampolillo, segretario generale Spi Cgil del capoluogo dauno e Leonardo Tonino Soldo, presidente del circolo cittadino Auser. “Una serata dedicata a chi ama Foggia, malgrado il degrado morale, civile ed ambientale che angustia la città. Vogliamo creare attorno al tema cruciale della raccolta differenziata una rete di volontariato civico, coinvolgendo nella sfida le istituzioni preposte e il mondo dell'associazionismo e della cultura. È una sfida che nessuno può pensare di vincere da solo. Ma è una sfida decisiva per il futuro, non solo ambientale, della nostra città” osserva il presidente Soldo.

“Per Foggia, la raccolta differenziata è una sfida civica. Troppe volte, in passato, i lodevoli tentativi si sono arenati. Siamo all’anno zero, o quasi”.

Nella classifica dei comuni ricicloni annualmente compilata da Legambiente Puglia, quelli del 2021, il capoluogo dauno è al penultimo posto tra quelli pugliesi con una percentuale di Rd del 28,2. Peggio di Foggia fa solo Taranto con 25. Nel 2020, Foggia si era piazzata all'ultimo posto, con 21,2. “L'obiettivo ottimale di raccolta differenziata dovrebbe essere di almeno il 65%”.