Raccolta Differenziata, menzione speciale al Comune di Foggia e ad Amiu: "Teniamoli d'occhio"

Con l'obiettivo di incoraggiare i miglioramenti nella gestione della raccolta rifiuti, di farlo attraverso i 'Comuni Ricicloni', quindi con i riconoscimenti che premiano le realtà che maggiormente si sono distinte nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, il Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, ha assegnato la menzione speciale 'Teniamoli d'occhio' al Comune di Foggia e ad Amiu Puglia, evidenziando come la riorganizzazione del servizio di igiene urbana avviata il 30 novembre 2021, su indicazione del commissario straordinario, nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato da Conai con Anci Puglia, Regione e Ager, ha richiesto un supporto tecnico per la predisposizione del nuovo Piano dei servizi di Raccolta Differenziata e lo sviluppo delle soluzioni progettuali tipo da candidare a finanziamento nel Pnrr.

Piano che si è concluso nell’ottobre 2022, seguito da richiesta di supporto per le attività di start up e comunicazione. Dopo l’approvazione del Piano, base per il nuovo contratto di servizio con Amiu Puglia, "le elezioni comunali dell’ottobre 2023 hanno segnato un cambio di passo importante nell’operatività del progetto".

Nel marzo 2024 sono state avviate le attività di start-up e comunicazione per lo sviluppo della raccolta porta a porta presso le circa 1.650 utenze non domestiche (solo food e grandi produttori). Il nuovo servizio avviato ad aprile, si legge, "ha ottenuto ottimi risultati in termini di partecipazione e incremento della raccolta differenziata".

Intanto, è in corso la realizzazione di una nuova campagna di comunicazione su vasta scala per informare i cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti, con particolare attenzione ai rifiuti di imballaggio, al fine di aumentare le percentuali di raccolta differenziata e migliorare la qualità dei rifiuti destinati al riciclo.

Nel 2022, la percentuale di Raccolta Differenziata registrata è stata del 26%.