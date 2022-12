Al via la raccolta differenziata dell'organico: in alcune zone della città arrivano i contenitori dell'umido

Parte la raccolta differenziata della frazione organica in alcune zone della città di Foggia con tanto di campagna di informazione e sensibilizzazione. ‘Il Futuro nelle tue mani’ è lo slogan, e sarà presentata venerdì 16 dicembre, alle 10.30, nella sala consiliare di Palazzo di Città, nello stesso giorno della manifestazione contro l’affidamento ad Amiu del servizio di raccolta rifiuti indetta dal comitato di cittadinanza attiva ‘La Società Civile’ per il pomeriggio alle 17.

A lanciare la campagna sono Amiu Puglia e la commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia. Da lunedì 19 dicembre arriveranno i contenitori di colore marrone per l’umido. “L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei residenti e fare un primo passo concreto per incrementare la quantità e le percentuali di raccolta differenziata, per trasformare i rifiuti in risorsa attraverso il riciclo”, scrivono in un comunicato congiunto Comune a Amiu. Alla sua prima uscita in città il nuovo presidente di Amiu Puglia Paolo Pate, che parteciperà all’incontro con la stampa insieme al direttore generale di Amiu Puglia Antonello Antonicelli, ai commissari straordinari Marilisa Magno, Rachele Grandolfo e Sebastiano Giangrande, e Valentina Scuccimarra, referente della società Mediafarm .