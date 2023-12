'Una coperta per Natale', al Volta la raccolta per i senza fissa dimora

Un'iniziativa nata per donare un po' di calore a chi, anche a Natale, vivrà al freddo della strada o dimenticato nei ghetti

La raccolta si coperte che ha visto coinvolte, oltre al liceo A. Volta, le scuole secondarie di primo grado 'G. Bovio' e 'L. Murialdo' si è conclusa questa mattina con la consegna delle coperte alla Caritas e ai Fratelli della Stazione. Circa un centinaio tra piumoni, plaid e copriletto saranno destinate al ghetto di Borgo Mezzanone - a cura della Caritas e ai senza tetto nel centro abitato di Foggia - a cura dei Fratelli della Stazione.

Come spiega Khady Sene della Caritas diocesana di Foggia, "l'emergenza dei senza fissa dimora è in aumento e sensibilizzare gli studenti alla solidarietà verso il prossimo è il primo passo per combattere questo fenomeno".