Una coperta per donare un po' di calore ai malati Covid, l'iniziativa del Leo Club Foggia Host: "Sarà come un caldo abbraccio"

Una coperta per donare un po' di calore ai malati Covid, durante le attese per l'ingresso in pronto soccorso. E' l'iniziativa lanciata dai ragazzi del Leo Club Foggia Host, accogliendo le richieste di medici e infermieri del pronto soccorso cittadino.

Il service consiste nella raccolta di coperte nuove o usate. "L’emergenza sanitaria che stiamo affrontando ci sta toccando un po’ tutti e questa idea è nata a seguito delle richieste degli operatori sanitari", spiegano i promotori.

"I pazienti Covid sono tanti e spesso si trovano a dover passare molto tempo, anche giorni, in luoghi freddi". Di qui l'appello ad aderire all'iniziativa 'Dona una coperta': "Aiutateci a portare un po’ di calore, sarà come donare un caldo abbraccio a distanza. Ogni coperta sarà accompagnata da una cartolina con un messaggio di speranza e il nome di chi ha voluto donarla".

L'iniziativa, quindi, è finalizzata a donare quante più coperte agli ospedali del territorio. "Per fare ciò vi chiediamo di consegnarci le coperte pulite e imbustate; noi provvederemo a smistarle nelle varie strutture ospedaliere". Info e contatti sulla pagina social Leo Club Foggia Host.