Il Lions Club Manfredonia mette a segno una tripletta: grande successo per la raccolta alimentare

Partita simbolicamente il 18 dicembre, in occasione della giornata internazionale della solidarietà umana, che la identifica come valore fondamentale e universale tra i popoli, si è conclusa per la Vigilia di Natale, con uno straordinario successo, la consegna della raccolta di generi alimentari, in favore dei più bisognosi e dei più fragili.

L’importante quantitativo di generi alimentari raccolti fra i soci del Lions Club Manfredonia Host è andato oltre le aspettative, rispetto agli obiettivi prefissati, realizzando una 'tripletta', che ha consentito di destinare quanto raccolto alla Chiesa del SS. Redentore - Mensa dei poveri, alla Casa-famiglia 'Don Mario Carmone', e alla Chiesa della SS. Trinità di Manfredonia.

L’iniziativa denominata ‘Aggiungi un posto a tavola’, è un service umanitario che ha visto la contemporanea partecipazione di tutti i Lions Club d’Italia. Un gesto di solidarietà che non risolve i problemi socioeconomici di tante famiglie in difficoltà ma che vuole dare speranza e dignità a chi in queste festività natalizie sente il peso dell’indigenza. Il Presidente del Club, Roberto Lo Scocco, ha raccolto il sentito ringraziamento, dell’infaticabile Salvatore Coppolecchia, di Don Fernando Piccoli, e di Don Matteo Vivabene, ed ha sottolineato l'importanza di questo service altamente solidaristico, svolto esclusivamente grazie all’apporto concreto dei soci del Lions Club Manfredonia Host, il primo nella nostra città, fondato nel 1968, storicamente sempre su posizioni di rilievo.