"Vogliamo risolvere i problemi". La 'Società Civile' riparte dai quartieri: "Rione Biccari bellissimo, la sicurezza al primo punto"

Risolvere i problemi dei rioni riunendosi in comunità di quartiere: l'idea del comitato 'La Società Civile'

Un primo incontro, preliminare, si è svolto sabato scorso con l’obiettivo di dare voce ai residenti dei quartieri di Foggia. L'iniziativa è del comitato 'La società civile', che ha diviso la città in macro aree e per ciascuna ha creato una comunità di quartiere per discutere e affrontare i problemi con i quali convivono

Ieri abbiamo visitato il rione Biccari, sicuramente il più "giovane" della città, ma con tanti problemi da affrontare. Molti di questi sono legati alla scarsa o inesistente manutenzione degli impianti sportivi e ludici, quali parchi giochi o la pista ciclabile.

Maurizio Marrese, responsabile della comunità cittadina del rione Biccari, spiega che anche la sicurezza lascia un po' a desiderare. Il quartiere è composto da due strade principali e da una molteplicità di traverse difficilmente raggiungibili dalle forze dell'ordine costrette, a volte, a percorrere la pista ciclabile con le proprie auto di servizio.

Rione Biccari "vanta" anche un mercato rionale, costruito e mai messo in funzione. Il prossimo 9 luglio, alle 19, il comitato si riunirà nella speranza di una partecipazione più cospicua di cittadinanza. L’incontro è aperto a tutti.