La "Puglia è sicura" ma Emiliano prevede una quarta ondata ad ottobre: "Certamente ci sarà una crescita di contagi"

Quest’anno prevediamo di avere certamente una crescita dei contagi ma siamo fiduciosi che non ci sarà una ospedalizzazione connessa, questo significa che dobbiamo essere prudenti e attenti, ma bisogna anche lavorare. In Puglia massimo della sicurezza per tutti i turisti che decideranno di venire qui”