Ex Prefetto di Foggia sulla 'Quarta Mafia': "E' come Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta"

In un'intervista rilasciata ai colleghi di PadovaOggi, il Prefetto della città della Basilica di Sant'Antonio, Raffaele Grassi, nel ripercorrere la sua carriera, ha parlato della sua esperienza a Foggia, evidenziando come la mafia foggiana o 'Quarta mafia', "di cui si dà poco conto", è invece "molto aggressiva e molto pericolosa". Secondo l'ex Prefetto di Foggia, la Società la si può mettere sullo stesso piano di organizzazioni come Cosa Nostra, Camorra, ‘Ndrangheta.

“Nessuna remora né rimpianti. Ho fatto tutto quello che era in mio potere per questo territorio”. Si era congedato così, il 24 maggio 2021, dal capoluogo dauno, Raffaele Grassi. L'ultima sua firma fu la nomina del commissario prefettizio, Marilisa Magno, in virtù delle dimissioni dell'ex sindaco Franco Landella e dello scioglimento del Consiglio comunale di Foggia. Qualche mese dopo verrà sciolta per infiltrazioni mafiose.

Durante il suo mandato, Raffaele Grassi si contraddistinse per le sue 42 interdittive antimafia spiccate in due anni, i continui comitati per l’ordine e le sicurezza pubblica indetti per risolvere e tamponare le emergenze segnalate, di volta in volta, nei comuni della provincia, i due grandi comuni - Manfredonia e Cerignola - sciolti per infiltrazioni mafiose.

Prima di lasciare aveva detto di aver notato dei segnali di cambiamento significativi. “Ci sono finalmente elementi per porre le basi di un comitato antiracket a Foggia, per una presa di posizione netta, di legalità, in terra di mafia quale, purtroppo, è Foggia (questo dicono le risultanze investigative). Sono certo che quello che sta succedendo faccia riflettere: bisogna andare avanti su questo cammino, con la schiene dritta ed erigere un muro di fronte alle penetrazioni della criminalità” si era espresso così nel giorno del suo addio.