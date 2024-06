Perché Foggia non è una provincia per bambini e giovani

La quarta edizione dei tre indici generazionali, prodotta dal Sole 24 ore, parla chiaro: Foggia (ma il discorso si può tranquillamente estendere al resto della Puglia) non è una provincia per giovani. E nemmeno per i bambini.

I risultati dell’indagine fanno scopa con quelli sulla qualità della vita che hanno regalato alla Capitanata l’ultimo posto per la terza volta negli ultimi 33 anni.

I tre indici generazionali confermano un trend ormai consolidato, ovvero la marcata differenza tra nord e sud. In nessuno dei tre, compare una provincia del Mezzogiorno nella top five. Ce ne sono molte, invece, nelle retrovie. Soprattutto nella qualità della vita di bambini e giovani la presenza di province meridionali nelle ultime posizioni è dominante.

Il perché è presto spiegato. L’analisi dei 12 parametri presi in esame per ognuno dei tre indici, consente una fotografia completa rispetto alla qualità della vita che ogni provincia può offrire alle tre classi d’età.

Bambini

Come detto, è Sondrio la provincia più virtuosa secondo l’ultima rilevazione. Il successo della provincia lombarda è garantito soprattutto dagli ottimi risultati legati alla scuola, ai servizi comunali per l’infanzia, ma anche agli spazi verdi e alla pratica sportiva.

Tutti parametri nei quali, purtroppo, la Capitanata accusa un gap piuttosto consistente. Nella metà degli indici Foggia figura tra le peggiori venti provincie d’Italia, con il peggior risultato ottenuto nell’indice dei giardini scolastici. Ma andiamo con ordine.

Per quanto riguarda lo Spazio Abitativo (cioè i metri quadri medi per abitante del settore residenziale) Foggia è 90esima. Stesso risultato per l’indice legato alla fruizione dei servizi comunali per l’infanzia. Dove il gap con Sondrio si amplia in ambito scolastico: Foggia è nelle retrovie sia per le competenze numeriche che per quelle alfabetiche (dati provenienti dalle prove Invalsi, che misura i livelli di competenze per Italiano, Matematica e Inglese in base al grado di istruzione), indici nei quali la provincia lombarda ha ottenuto rispettivamente un primo e un secondo posto.

Foggia è inoltre 88esima nell’indice ‘Verde attrezzato’: e qui entra in gioco Foggia città, in quanto l’indice è riferito agli spazi verdi adatti ai bambini 0-14 presenti nel comune capoluogo. Stesso discorso per i Giardini Scolastici, dove Foggia incassa il peggior risultato, piazzandosi al 100° posto. La migliore performance, la Capitanata la ottiene nella presenza di Edifici scolastici con la palestra, dove è 17esima. Anche il dato relativo alle denunce di delitti a danno di minori vede la Capitanata nelle posizioni più alte. Accettabili il 30° posto nei progetti Pnrr per l’istruzione e il 34° posto per la presenza di Pediatri attivi ogni mille residenti 0-14 anni.

Molti passi avanti sono ancora richiesti per quel che concerne la pratica sportiva, dove Foggia non va oltre un modesto 79° posto. Il pessimo risultato ottenuto nella metà degli indici raccolti condanna Foggia a una mesta 90esima piazza nella classifica generale, la stessa delle due precedenti rilevazioni. Il peggior risultato per questo indicatore resta quello ottenuto nella prima edizione dei tre indicatori anagrafici, nel 2021, quando Foggia chiuse all'ultimo posto.

Giovani

Passiamo alle note dolenti. Se i risultati nel primo indicatore non sono stati entusiasmanti, le cose vanno ancora peggio analizzando gli indici della qualità della vita per i giovani. Nella classifica generale (ottenuta attraverso la media dei 12 indici presi in esame) relega la Capitanata al quintultimo posto. E non può essere di certo una consolazione sapere che Taranto e Brindisi sono rispettivamente penultima e terzultima.

Il dato è di per sé preoccupante perché attesta un calo già evidente nella indagine di un anno fa, quando Foggia scese dall’81° al 93° posto.

Spostando il focus sui 12 parametri esaminati, soltanto in due casi, Foggia figura nelle posizioni elevate: l’età media al parto, tra le più basse in Italia, e la percentuale (rispetto al totale di quelle registrate) delle imprese con un titolare under 35, dove Foggia strappa un onorevole quindicesimo posto. La Capitanata ottiene a fatica un posto nella top 50 per i canoni di locazione in zona semicentrale (l’indice calcola l’incidenza percentuale sul reddito medio), nel numero di matrimoni celebrati ogni mille abitanti, e nella percentuale di Amministratori comunali under 40. Nei restanti sette indici, i risultati sono pressoché disastrosi.

A cominciare dai residenti giovani, indice che considera la variazione percentuale tra il numero di residenti registrati nel 2023 e quelli presenti nel 2019, dove Foggia è all’87° posto, con un -0,5%. Piuttosto significativo l’indice della Disoccupazione Giovanile. Il 24,3% della popolazione 15-34 anni è senza lavoro, dato che relega la Capitanata al 93° posto. Peggiore, restando nell’ambito lavorativo, il risultato concernente le Trasformazioni a tempo indeterminato, ovvero le variazioni contrattuali ogni mille abitanti da rapporti a termine, stagionali, in somministrazione, intermittenti e apprendistato.

In tema di giovani, non va dimenticato l’ambito ludico-sportivo oltre alla presenza di locali. Anche la presenza di Aree sportive (dato che riguarda il solo comune capoluogo) per giovani denuncia grosse criticità già evidenti nell’indagine sui bambini.

La presenza di bar e discoteche ogni 10mila residenti under 36 è tra le più basse in Italia. Piuttosto penoso anche il risultato relativo al numero di spettacoli ogni 10mila abitanti under 36, dove Foggia ottiene il suo secondo peggior risultato (101°).

Il peggiore in assoluto, la Capitanata lo incassa nell’indice Laureati. Soltanto il 18,3% dei residenti compresi nella fascia di età 25-39 anni è laureato. Si tratta del 102° risultato a livello nazionale.

Anziani

Si tratta dell’indicatore nel quale la Capitanata fa la voce grossa in Puglia e riesce a ritagliarsi una posizione onorevole anche a livello nazionale. Ma il risultato non è una novità.

È Trento la provincia nella quale si garantisce il miglior livello di benessere per gli over 65. La provincia autonoma ottiene il podio in ben tre indici, con due soli risultati poco entusiasmanti (Persone sole ed Esposizione per inquinamento acustico).

Nella graduatoria finale Foggia ottiene un ottimo 14° posto mettendosi alle spalle tutto il centrosud: dall’Umbria alla Calabria passando per le isole, nessuna provincia ha fatto meglio. Rispetto alla indagine dello scorso anno, la Capitanata sale di dieci posizioni e fa registrare il suo miglior risultato di sempre.

Il miglior punteggio riguarda la presenza di infermieri non pediatrici, Foggia è al primo posto in Italia con un valore di 138 ogni 100mila abitanti. Stesso risultato per il consumo minimo di farmaci per depressione (le unità farmacologiche pro capite vendute). Altri due indicatori (Persone sole ed Esposizione per inquinamento acustico) vedono la Capitanata tra le migliori dieci province italiane. Meno entusiasmanti altri risultati. Anche per quanto riguarda gli over 65, il verde resta un tallone d’Achille per la provincia, ma soprattutto per Foggia città, visto che l’indice Orti Urbani tiene conto dei soli dati del comune capoluogo: i metri quadri di orti urbani ogni 100 residenti con più di 65 anni è tra i peggiori in Italia (98° posto).

Anche la presenza di Biblioteche ogni 10mila residenti over 65 non soddisfa, così come il dato sulla Speranza di vita a 65 anni, dove la Capitanata non va oltre il 71° posto. Da attenzionare il dato dei posti letto nelle rsa: nel territorio dauno si registrano soltanto 7,5 posti letto ogni mille over 65. Si tratta dell’82° dato a livello nazionale.