"Foggia è fatta anche da persone come noi, intendiamo migliorarla e dare l'esempio"

Anche domenica 19 febbraio i volontari cittadini foggiani de 'La Via della Felicità' sono intervenuti nelle zone di Parco Pantanella e in Viale Francia. Il gruppo ha raccolto tutti i rifiuti ritrovati tra le aiuole e lungo i marciapiedi per un totale di 15 sacchi di immondizia, differenziata tra plastica e vetro.

Durante le iniziative, che si svolgono con cadenza settimanale, si sono aggiunti moltissimi cittadini che hanno il desiderio di creare un cambiamento positivo nella città di Foggia. “La nostra città non è solo sporcizia e rifiuti. Foggia è anche fatta di gente come noi, desiderosa di dare il proprio contributo per migliorarla e dare un buon esempio" evidenzia Marina Biancardino.

Quest’ultimo, è uno dei messaggi che viene suggeriti dalla guida al buon senso La Via della Felicità scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, che ci fa notare come “Un ciottolo, gettato in acqua, può provocare onde fino alla spiaggia più lontana.” Ed è proprio quello che il gruppo vuole fare: portare sempre più consapevolezza di rispetto ambientale, creando iniziative al fine che tutti i cittadini diventino appassionati della città.

Prossimo intervento domenica 26 febbraio alle 10,45 in Viale Francia (ritrovo davanti alla Gbc Store). Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com