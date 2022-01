Foggiani che amano Foggia: "E' la parte bella, boom di volontari"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Sabato mattina venti volontari si sono incontrati in viale Virgilio con l'obiettivo, pienamente raggiunto, di raccogliere i rifiuti abbandonati. La Via della Felicità e il Lions Club Foggia Arpi hanno creato un partenariato all’insegna del rispetto per l’ambiente e dell’ecosistema. Ecco perché hanno dedicato questo week-end all’iniziativa contro l’abbandono della plastica e dei rifiuti non riciclabili.

Tra il raccolto i volontari hanno trovato plastica, lattine, bottiglie di vetro, cartoni, cassette della frutta, pantaloni, mascherine e molto altro per un totale di quindici sacchi raccolti. Marina, referente de La Via della Felicità, ha commentato dicendo “Oggi c’è stato un boom! Ormai sta diventando un movimento inarrestabile. Sempre più cittadini aumentano la consapevolezza del rispetto ambientale e questo ci dà gran gioia. Inoltre, sempre più persone decidono di unirsi al gruppo a dare il loro contributo per ripulire la nostra città. Ecco la parte bella di Foggia. Infine vorrei dare il benvenuto ai nuovi volontari Simona, Anna Maria, Matteo e Gabriella.”

Prossima iniziativa domenica 30 gennaio alle ore 10:30 con ritrovo davanti alla parrocchia Santi Guglielmo e Pellegrino in piazza Aldo Moro a Foggia.