Volontari al Cep, per cambiare musica nel quartiere: zone verdi sporche e una discarica alle spalle del liceo artistico

Ieri mattina i gruppi Ottavia, Link, Uds, sFoggia e gruppo Scout Clan Agesci-Foggia 1 - nell'ambito dell'iniziativa 'Cambia musica nel tuo quartiere' hanno dedicato una domenica di pulizia e riflessione al quartiere Cep: “Abbiamo trovato tante zone verdi molto meno sporche di quanto pensassimo, molti residui di locali d’asporto a pochi metri dai cassonetti, indice di inciviltà e menefreghismo verso la cosa pubblica. Il mese scorso eravamo stati nel quartiere di San Michele e la maggior parte dei rifiuti rinvenuti erano, invece, volantini e/o manifesti: questo testimonia come ogni quartiere abbia le proprie specificità e bisogna affrontarle in modo preciso. Non ci aspettavamo di trovare degli spazi verdi così ampi, ma anche così poco valorizzati. Basterebbe poco per renderli luoghi di socialità e svago. Provvederemo a segnalarli alla società che si occupa del verde pubblico".

I volontari hanno scovato una discarica a cielo aperto tra il campo di baseball e il liceo artistico Perugini, che segnaleranno all'Amiu: "Il Cep nasce storicamente per essere un quartiere con forte densità abitativa. Tuttavia la mancanza di spazi pubblici di socialità come parchi o centri culturali rendono sterili e grigi i quartieri. Grandi assenti anche i servizi: la mancanza di una banca o di trasporti correlati alle esigenze degli studenti delle scuole della zona. Le città puoi guardarle sotto molteplici punti di vista. Ieri, noi, ad un certo punto, avevamo davanti un angolo di verde immenso e bellissimo e alle nostre spalle una discarica a cielo aperto. Avremmo potuto non voltarci ed illuderci di essere in un posto fantastico, ma non possiamo permetterci di lasciare nulla alle spalle”.