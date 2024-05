I pugliesi sono i più infelici e insoddisfatti d'Italia

Gli indicatori di benessere soggettivo risultano stabili o in leggero miglioramento rispetto ai valori del 2022. Sono stati recuperati i livelli raggiunti nel 2019, prima dell’emergenza pandemica, a seguito della quale si era registrato un evidente e motivato declino, in particolare della soddisfazione per il tempo libero.

Nel 2023, il 68,2% delle persone si dichiara molto o abbastanza soddisfatte per il tempo libero. La percentuale che valuta tra 8 e 10 la loro soddisfazione per la vita, ha raggiunto nell’ultimo anno il valore più alto di sempre (46,6%), in crescita di oltre tre punti rispetto al 2019 (43,2%).

All’opposto, la percentuale di chi ritiene che la propria vita possa peggiorare (12,1%) è diminuita rispetto al 2022, ma è comunque di quasi 2 punti al di sopra di quella minima raggiunta nel 2021.

La Puglia e la Sicilia, con poco più del 25%, sono le regioni con la percentuale più bassa di ottimisti, nonostante nel 2023, la percentuale di coloro che in Italia pensano che la loro vita possa migliorare nei prossimi cinque anni - ovvero il 30,3% - sia tornata ai livelli del 2019, sebbene resti inferiore al 2021 (31,9%), quando le aspettative di una positiva evoluzione della crisi sanitaria avevano indotto le persone a esprimere un atteggiamento di maggiore ottimismo verso il futuro.

Nelle due regioni si rilevano percentuali peggiori rispetto alla media per tutti e quattro gli indicatori. Più bassa la quota di soddisfatti per il tempo libero (60,4% in Puglia e 62,7% in Sicilia) e di persone che vedono la propria situazione in miglioramento (circa il 25% in entrambe le regioni), leggermente più bassa la soddisfazione per la vita (circa il 44% in entrambe le regioni).

La provincia autonoma di Bolzano raggiunge il 63,3% di molto soddisfatti, un valore oltre un terzo maggiore rispetto alla media nazionale; la Campania invece si colloca all’estremo opposto, con il 38,7%. La soddisfazione per il tempo libero a Bolzano raggiunge l’80,3% di cittadini molto o abbastanza soddisfatti.