"Manca davvero poco". Lopalco alla vigilia della zona gialla: "Non sprechiamo questo enorme lavoro"

Alla vigilia della zona gialla, l'assessore regionale alla Sanità, che nei giorni scorsi aveva raccomando i pugliesi di non approfittarne perché non sarebbe stato un liberi tutti, fa sapere che la copertura vaccinale in Puglia con una dose di vaccino anticovid è del 29.1% (il dato nazionale è del 26,8%). Abbiamo già raggiunto con la prima dose il 90% degli ultra 80enni ed l'80% degli ultra 70enni. In settimana la metà dei 60enni ed un quarto dei 50enni potrà aver avuto accesso alla vaccinazione".

Poi rivolge un appello ai pugliesi: "Non sprechiamo questo enorme lavoro e manteniamo un atteggiamento di prudenza fino a che tutte le persone a rischio non abbiano ricevuto almeno una dose di vaccino. Manca davvero poco”.