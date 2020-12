Puglia zona gialla: ecco come comportarsi e cosa si può fare

Queste le indicazioni in attesa di sapere se le province di Foggia, Bat e parte dell'area Murgiana diventeranno nuovamente arancioni.

La Puglia è infatti inserita fra le aree di scenario di tipo 2 di contenimento del contagio da Covid-19, detta anche zona gialla, come disposto dall'ordinanza del ministero della Salute del 5 dicembre.

Come comportarsi dal 6 dicembre

Restano sempre valide le misure di prevenzione: indossare la mascherina, osservare un'accurata igiene delle mani, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed evitare sovraffollamenti.

È possibile spostarsi dalle 5 alle 22, anche verso un comune diverso da quello di residenza o altra regione inserita fra le zone gialle. Usare i mezzi di trasporto locali e regionali, i cui posti disponibili saranno il 50% della capienza effettiva. E' raccomandato spostarsi esclusivamente per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità.

Salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità non è possibile spostarsi dalle 22 alle 5 e spostarsi da e verso regioni inserite in area arancione o rossa.