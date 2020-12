Zona gialla in Puglia ipotesi "elevata". Verso il ritorno dell'autosegnalazione: "Magari con la prenotazione del tampone"

Al momento c'è poca chiarezza sulle nuove linee guida del Governo rispetto all'emergenza sanitaria. La Regione Puglia è tra quelle più incerte dal punto di vista della trasformazione della colorazione. Al momento è arancione, ma in queste ore il Governo, il Cts e il ministro della Salute, potrebbero sbiadirne il colore. O forse è stato già deciso, dal momento che Giuseppe Conte ha ufficilizzato la diretta da Palazzo Chigi a partire da stasera alle 20.15. La 'zona gialla' è più di una ipotesi.

Chi attende la decisione del ministero non sono soltanto i pugliesi ma anche la Regione, dal presidente Michele Emiliano all'assessore alla Salute, Pierluigi Lopalco. Quest'ultimo, intervenuto a Radio 1 a 'Un giorno da pecora', ha sottolineato il rischio di un "brutto fraintendimento comunicativo", perché "dire che una regione è gialla significa dire che il pericolo non c'è e che è passato".

L'epidemiologo teme il liberi tutti e precisa che "se ci fermiamo al freddo ragionamento dell'algoritmo, la possibilità di essere classificati gialli è elevata".

Secondo Lopalco la Puglia è in una situazione di passaggio, "molto intermedia con molti indicatori che migliorano, primo fra tutti l'Rt che è sotto l'1. Siamo in situazione di compressione della curva epidemica".

In vista del Natale l'epidemiologo teme il rientro incontrollato di decine di migliaia di persone, "troppo velocemente e concentrato in pochi giorni potrebbe rappresentare un pericolo". Al contrario, aggiunge, "se i rientri saranno cadenzati saranno gestibili"

Per questo motivo quasi sicuramente verrà ripristinato di nuovo il sistema dell'autosegnalazione, che ha funzionato durante la prima ondata, quando rientrarono ben 30mila pugliesi: "Magari chi si auto segnala potrebbe prenotare contemporaneamente il tampone rapido da fare in uno dei tanti 'drive through' che ci sono in Puglia".

L'epidemiologo consiglia ugualmente di spostare i festeggiamenti in tempi migliori perchè, ha puntualizzato a 'Un giorno da pecora', "il virus comunque non sparirà anche".