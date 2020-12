Pasticceria resta in 'zona arancione'. Il sindaco di Troia: "Più che sui colori punterei su regole e controlli uguali per tutti"

"Più che sui colori punterei sulle regole e sui controlli". Lo afferma Leonardo Cavalieri, sindaco di Troia, condividendo il gesto dei fratelli Spadavecchia, "di ribellione e di buon senso", che hanno "messo da parte ogni interesse economico di fronte a quello della salute" e deciso che la loro attività resterà 'Zona Arancione'. "E' pazzia dichiarare zona gialla in queste condizioni". La pasticceria artigianale continuerà a svolgere servizio a domicilio e d'asporto solo la domenica.

Il primo cittadino conferma che a regnare è il caos e dice la sua sul provvedimento per le province di Foggia, Bat e parte della Murgia della città metropolitana di Bari annunciato ieri da Michele Emiliano, al quale molti sindaci della Capitanata avevano chiesto un intervento restrittivo, scelta condivisa anche dal presidente della provincia Nicola Gatta.

"Nella difficile gestione della pandemia si tenta con la zonizzazione di frenare i contagi e dare aiuto all'economia. Ma cosi non può funzionare perché a fronte di zone costrette a chiudere, con attività produttive in difficoltà, ce ne saranno altre aperte in zone più "libere", e la ripresa di contagi dove c'era stata una frenata. Più che sui colori io punterei sulle regole e sui controlli. Regole certe, uguali sull'intero territorio italiano. Controlli rigidi e severi. Ma su tutto serve l'autocontrollo. Il comportamento di ognuno ha fatto la differenza, nel bene e nel male. Se ognuno osserverà le regole contribuirà a fare la differenza, questa volta nel bene"