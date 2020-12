La Capitanata torna tutta 'zona gialla', ma da martedì 15 e non da oggi

Da martedì 15 dicembre e non da oggi lunedì14 dicembre. I 14 comuni della provincia di Foggia e della Bat che una settimana fa la Regione Puglia aveva riportato in zona arancione dopo appena 48 ore dalla decisione del ministro Speranza di rivedere la colorazione della Puglia, torneranno in zona gialla da domani.

Circa un'ora fa su Facebook il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha corretto il tiro modificando il post. Infatti l'ordinanza che aveva riportato 14 comuni della Capitanata, quattro della Bat e Gravina e Altamura per la provincia di Bari, era stata predisposta dall'8 dicembre al 14 compreso (leggi la notizia).