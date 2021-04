Curva dei contagi scende, Emiliano apre alla zona arancione e guarda all'estate ma con cautela: "Non uscite dalla Puglia"

“La curva ha ricominciato a scendere in picchiata, è molto probabile che da lunedì (26 aprile) torneremo in zona arancione”. Lo ha detto questa mattina a Coffee Break Michele Emiliano.

Il governatore della Regione Puglia ha anche ammesso di aver deciso di perdere peso perché "siccome questa è una malattia terribile che può colpire chiunque, soprattutto quelli in sovrappeso, mi hanno convinto a perdere più peso possibile. I pazienti in sovrappeso è difficile anche solo girarli nei letti della Terapia intensiva".

Sull’allungamento dell’orario del coprifuoco dalle 22 alle 23 proposto dalla Lega, il presidente non si dice contrario ma puntualizza "che la variante inglese scappa di mano in un secondo", aggiungendo che "in Puglia sono bastati due giorni di Pasqua per riprendere e azzerare il lavoro di due settimane, perché la variante inglese è velocissima nel contagio".

Emiliano ha ribadito che la Puglia si trova per la sesta settimana consecutiva in zona rossa per i pranzi e le visite di Pasqua e di pasquetta. “Capisco perfettamente che nella tradizione pugliese andare a trovare la mamma è fondamentale, però è anche pericolosissimo".

Con lo sguardo rivolto alla stagione estiva, il presidente della Regione Puglia ha chiesto ai pugliesi di uscire fuori dall’Italia: "Noi stiamo progettando un sistema di turismo in cui sto chiedendo ai pugliesi che l'anno scorso se ne andavano in giro in Europa, riportando tutte le varianti del mondo, di 'starsi a casa' perché la Puglia è bellissima e in questo modo ciascun pugliese da una mano a un altro pugliese a tenere aperta la sua attività. Le prenotazioni stanno andando abbastanza bene, ma è evidente che dopo l'esperienza dell'anno scorso, andare in giro fuori dalla Puglia e fuori dall'Italia sconsiglio radicalmente di uscire fuori Italia"