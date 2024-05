Terremoti e rischio tsunami in Puglia: dal Gargano al Salento, nuovo monitoraggio e mareografico

La Puglia è caratterizzata da una peculiare sismicità nel Gargano molto interessante, eppure meno studiata e compresa di quella dell'Appennino, e da una vulnerabilità ai maremoti, dovuta all’estesa superficie costiera della Regione e alla sua centralità nel Mediterraneo. Migliorare il monitoraggio di questi fenomeni è cruciale per la riduzione dei rischi che per la comprensione delle più profonde dinamiche del pianeta.

Grazie alla sempre più stretta collaborazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università di Bari (DISTEGEO) da un lato e con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) dall'altro, si sta rafforzando la rete di monitoraggio sismica e mareografica sul territorio.

Sulla terra | L’ultimo aggiornamento è avvenuto grazie al progetto PNRR Monitoring Earth’s Evolution and Tectonics (MEET) e ha riguardato le località di Manfredonia, Rignano Garganico, Chieuti, Ischitella, dove in alcune stazioni della rete sismica Otrions sono stati installati sismometri a banda larga, mentre a Lucera, in continuità con il progetto PON Geoscience Research INfrastructure of ITaly (GRINT), è stata sostituita e migliorata la stazione di monitoraggio, con la messa in opera di un sensore a 30 m di profondità. Cambi di passo importanti per comprendere meglio come si muove il territorio in superficie, ma anche le caratteristiche più nascoste della crosta terrestre.

Andrea Tallarico, responsabile della rete Otrions e Giulio Selvaggi, coordinatore scientifico del progetto PNRR-MEET raccontano perché il Gargano è peculiare e cosa possiamo vedere in più grazie a questi nuovi sensori: “I terremoti del Gargano - spiega Tallarico - avvengono a profondità maggiori, fino a 25 km di profondità, rispetto alla sismicità che caratterizza l’Appennino, che solitamente è confinata nei primi 12 km della crosta terrestre. Il motivo per cui ciò avvenga e le conseguenze, in termini di pericolosità sismica, ancora non sono chiari, le ipotesi sono diverse”. Un monitoraggio sismico di dettaglio fornisce informazioni fondamentali sulle dinamiche interne della terra che possono illuminare i motivi alla base di questa particolare sismicità. Come specifica Selvaggi: “Lo strato sismogenetico, cioè quella parte della crosta terrestre che si comporta in modo fragile e risponde alle deformazioni dando origine a terremoti, è influenzato da quelle che chiamiamo caratteristiche reologiche cioè le caratteristiche dei materiali, come lo stato termico delle rocce o la loro viscosità. La propagazione delle onde sismiche è influenzata dagli stessi parametri ed è per questo motivo che stiamo migliorando nel tempo la nostra capacità di vedere nella profondità della crosta”.

Un sismografo, infatti, registra ampiezza e frequenza d’onda e sono proprio questi due elementi gli indizi chiave per capire di che pasta è fatta la crosta che le onde sismiche attraversano. Grazie ai nuovi sensori a banda larga si riesce a registrare uno spettro ampio di frequenze d’onda. Se pensiamo alla nostra voce, questa emette diverse frequenze alte e basse, lo stesso avviene con gli scuotimenti della crosta. La banda larga permette di ascoltare tutte le sfumature della voce della terra e quindi fornisce dati più precisi sulla sorgente e sul viaggio delle onde sismiche.

Sul mare | La Puglia è anche una regione importante per il monitoraggio degli tsunami nel Mediterraneo. Il rischio tsunami sulle coste pugliesi è elevato a causa dell’esposizione a sorgenti sismogenetiche presenti nel mar Adriatico e nel mar Ionio, ma anche alla vulnerabilità delle abitazioni civili e alle infrastrutture turistiche vicine alla fascia costiera e all’aumento della densità di popolazione nei mesi estivi.

“Più è denso il monitoraggio sul territorio - come spiega Alessandro Amato, responsabile del Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’INGV - più riusciamo a fare previsioni di futuri scenari. I mareografi posti nelle zone costiere ci informano non solo sulle variazioni del livello del mare, dovute a terremoti che avvengono a largo delle coste, ma anche sulle variazioni di pressione dovute a meteotsunami o sulle eventuali frane sottomarine che possono generare maremoti”.

L’ultimo aggiornamento delle stazioni mareografiche di Monopoli e Barletta, gestite dal Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali si aggiunge alla recente installazione, curata dall’ISPRA, di un mareografo a Santa Maria di Leuca e a quelli già attivi di Otranto, Vieste, Isole Tremiti e Taranto. “Avere una rete affidabile di dati -continua Amato- è determinante nei casi di allerte tsunami nel Mar Mediterraneo. Ad esempio nel 2018 un terremoto avvenuto in Grecia, in prossimità dell’isola di Zakynthos, ha fatto diramare un’allerta Watch (rossa) locale e un’allerta Advisory (arancione) per Calabria e Puglia. Il segnale di fine allerta è stato diramato grazie ai dati forniti dai mareografi”.

Il passo successivo per l’allerta tsunami, previsto dal progetto PNRR-MEET, sarà l’installazione di due boe DART (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis) nello Ionio meridionale collocate in alto mare, a profondità di 2500 e 3000 metri, per il rilevamento rapido, la misurazione e la segnalazione in tempo reale degli tsunami, in grado di confermare (o smentire) l’arrivo delle onde di maremoto già al largo, prima che queste arrivino alla rete dei mareografi sulla costa.