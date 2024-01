Crisi settore primario, Confagricoltura sollecita la politica: assicurato pronto interessamento del Governo

Il malessere crescente del mondo agricolo e le ragioni degli imprenditori del settore sono stati al centro di un incontro promosso da Confagricoltura Foggia con i parlamentari foggiani a cui hanno partecipato l’on. Giandonato Lasalandra (Fdi) e la senatrice Gisella Naturale (Cinquestelle).

Presso la sede dell’organizzazione, una rappresentanza della dirigenza dell’associazione di categoria guidata dal presidente provinciale e componente della Giunta nazionale, Filippo Schiavone ha illustrato le criticità crescenti che gli agricoltori si trovano ad affrontare e che sta portando in molti Paesi europei ad imponenti manifestazioni di protesta.

Difficoltà sempre più evidenti che in provincia di Foggia, dove il settore primario è centrale nell’economia complessiva del territorio, potrebbero comportare ripercussioni sociali ed economiche ben più ampie che in altre zone d’Italia. Per questo Confagricoltura Foggia ha ritenuto doveroso evidenziare i problemi e ribadire alcune richieste del settore ai parlamentari del territorio, consegnando loro un documento con proposte di intervento concrete.

Tra le difficoltà evidenziate: le modifiche dell'Irpef che con la legge di Bilancio 2024 da un lato hanno fatto saltare le agevolazioni per gli agricoltori con età inferiore a 40 anni (beneficiano di un esonero contributivo del 100% per un periodo massimo di due anni) e dall’altro hanno reintrodotto a carico dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, l’obbligo di dichiarare i redditi in base alle risultanze catastali, il taglio dell'integrazione al reddito connessi all'attuale Pac la politica agricola comunitaria 2021-2027 (alcuni imprenditori stanno subendo tagli oscillanti intorno al 50%) a cui si aggiungono i ritardi nelle liquidazioni dei contributi per le assicurazioni dal fondo di solidarietà nazionale e infine i sempre sproporzionati costi di produzione rispetto ai bassi prezzi di vendita della gran parte dei prodotti agricoli del territorio.

Inoltre, hanno evidenziano dall’associazione di categoria, si sta diffondendo a livello europeo una sensazione di avversione verso gli imprenditori agricoli che finiscono così con il sentirsi il bersaglio principale delle politiche legate al green deal comunitario.

Per il presidente Filippo Schiavone: “Il senso di responsabilità che caratterizza una associazione di categoria come la nostra non deve essere scambiato con distanza o peggio mancata consapevolezza dei problemi. Il rischio di abbandono delle terre, con tutte le ripercussioni che questo comporta in una provincia a forte vocazione agricola come la nostra, potrebbe diventare presto una realtà se non saranno quanto prima apportati correttivi. Correttivi ai principi della PAC a livello europeo, accanto ad interventi di ripensamento sulla fiscalità nazionale, con maggiori risorse per gli investimenti in agricoltura, anche attraverso le risorse del Pnrr”.

Massima attenzione alle questioni sollevate nel documento da Confagricoltura Foggia e un pronto interessamento del Governo sono stati assicurati dai parlamentari intervenuti.