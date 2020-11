Parcocittà, c'è la proroga tecnica per i gestori: "Sarà ancora un luogo di cultura accogliente, inclusivo e partecipativo"

Parcocittà, c'è la proroga tecnica all'Ats che ha gestito finora il centro polivalente di Parco San Felice, a Foggia.

La proroga è in vigore a partire da oggi e fino all'espletamento della procedura di evidenza pubblica per la concessione della 'Struttura di Servizio Anfiteatro' (come approvato dal Consiglio comunale del 26 ottobre). "Durante questo periodo di proroga - assicurano i gestori - continueremo ad offrire alla città di Foggia un luogo di cultura accogliente, inclusivo e partecipativo".

Come si ricorderà, in autunno era in scadenza l'affidamento della concessione d'uso da parte del Comune di Foggia all'Ats che, gestendo e facendo vivere il centro di via Rovelli, ha rivitalizzato il parco, il quartiere e l'intera periferia cittadina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un progetto rivendicato con forza dai gestori, che non intendono disperdere quel 'capitale umano' tanto importante per la città: "Nel 2016, dopo aver vinto un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Gioventù sulla riqualificazione degli spazi urbani, una Ats di associazioni cittadine ha ricostruito dalle fondamenta un luogo simbolo di Foggia, per 15 anni oggetto di vandalismo, degrado e criminalità".