La romantica Vieste strega il campione di nuoto Domenico Acerenza: dopo le gare scatta la proposta di matrimonio

Una coincidenza simile non poteva essere più dolce. Dopo aver conquistato l’oro europeo nella 10 km di acque libere e nella staffetta 4 x 1250 metri, Domenico Acerenza, atleta lucano 27enne, ha fatto la proposta di matrimonio alla propria fidanzata durante la settimana dell’Amore di Vieste.

“Mi trovo qui per la Open Water Challenge che quest’anno si tiene nella bellissima Vieste” racconta Domenico Acerenza. “Arrivato qui sono stato catturato dall’incantevole atmosfera di questi giorni e così, tra tutti questi cuori e amore nell’aria, io e Nicoletta abbiamo deciso di scambiare in questo luogo divenuto ormai simbolo di amore eterno la nostra promessa di matrimonio”. In questi giorni infatti Vieste, capofila del turismo pugliese, si è trasformata nella capitale dell’amore grazie all’evento 'Vieste in Love', che ha incontrato la partecipazione totale di amministrazione locale, commercianti e cittadini uniti sotto l’egida del sentimento che “muove il sole e le altre stelle”.