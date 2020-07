Da Torino ad Alberona per dirsi 'sì' sui Monti Dauni: la 'promessa' di Rosaria e Ivan (che onora le radici)

Da Torino (dove entrambi vivono e lavorano stabilmente) ad Alberona, per dirsi 'sì' sui Monti Dauni.

E' la 'promessa' di Rosaria e Ivan, lei alberonese trapiantata nel capoluogo piemontese per lavoro, che - onorando la tradizione - hanno scelto il paese d'origine della sposa per celebrare le nozze. Il matrimonio si terrà a fine agosto; questa mattina, dinanzi al sindaco Leondardo De Matthaeis, i futuri sposi hanno celebrato la promessa di matrimonio come primo atto ufficiale della loro unione.

Il primo dopo il lockdown: "Uno spiraglio di luce in questo periodo grigio", ha commentato a FoggiaToday il primo cittadino. "Hanno scelto Alberona per unire le loro vite. Una scelta che ci riempie di gioia ed orgoglio: nonostante il forte spopolamento di borghi e piccoli comuni, il legame con le proprie radici c'è e resta forte. Anzi, andrebbe rinsaldato e incentivato investendo sulle infrastrutture e nuove tecnologie per 'accorciare' le distanze".