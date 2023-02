'Smart sport - Take care - Sport per tutti': il Cus lancia il nuovo progetto per i Bes con disabilità

È partito a febbraio il progetto ‘Smart Sport Take Care – Sport Per Tutti’, nuova iniziativa organizzata dal Centro Universitario Sportivo di Foggia in collaborazione con l’Area Diritto allo Studio, Servizi Sportivi e Disabilità dell’Università di Foggia.

Nato sulla scia dei precedenti progetti firmati dal Cus Foggia, Smart Sport intende consolidare il forte legame sociale tra sport e inclusione, promuovendo la pratica motoria come strumento di benessere e aggregazione integrato con la vita familiare. Destinatari del progetto sono i Bes con disabilità o con svantaggi socio-economico-culturali, ed i normodotati ai quali sarà consentito, nei limiti dei posti disponibili, di partecipare ai corsi di avviamento allo sport previsti in questa stagione dal sodalizio cussino, ovvero atletica, minibasket, basket, mini volley, rugby, tennis e karate.

La partecipazione alle attività è gratuita per i Bes previa presentazione di opportuna certificazione. A queste attività, a partire dal 18 febbraio, si aggiungerà il corso di Innovation Sport, aperto e gratuito per tutti (minori e adulti), in programma il sabato pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30. Grazie ad Innovation Sport, tutti i partecipanti potranno scoprire tanti nuovi e divertenti sport, tra cui kin-ball, hockey su prato, pallamano, palla pugno, rugby flag, ultimate frisbee, più altri giochi tradizionali.

Grande novità di quest’anno, la possibilità per genitori, parenti, caregiver e studenti universitari di poter svolgere - sempre gratuitamente - attività di fitness durante le due ore dedicate al corso di Innovation Sport. Per partecipare alle iniziative sportive previste nel progetto Smart Sport è necessario essere in regola con il tesseramento al Cus Foggia, stagione 2022/2023. Durante il periodo invernale i corsi, ad eccezione del rugby e del tennis, si svolgeranno nella palestra presente all’interno degli impianti sportivi universitari, in Via Napoli 109.

Per richiedere maggiori informazioni, è possibile contattare la segreteria del Centro Universitario Sportivo di Foggia telefonicamente al numero 0881.716923 o via email all’indirizzo segreteria.cusfoggia@unifg.it