Il progetto di ingegneria naturalistica di San Giovanni Rotondo tra le eccellenze rurali nazionali

Ormai è ufficiale: il progetto di prevenzione incendi boschivi e di prevenzione del dissesto idrogeologico con tecniche di Ingegneria Naturalistica realizzato in Valle Scura ed in Valle Faina, è stato inserito – dopo una lunga ed approfondita istruttoria del Crea – nella rete delle Eccellenze Rurali Nazionali.

Tra i fattori analizzati per essere inseriti nella rete delle eccellenze rurali vi erano: tutela del valore naturale del territorio, per aver riqualificato un sito che impoveriva il valore ecologico di una delle aree più preziose del patrimonio naturalistico e paesaggistico nazionale; multifunzionalità delle opere realizzate, per la capacità delle opere realizzate di fornire molteplici benefici, quali il sostegno alla biodiversità, la mitigazione di fenomeni erosivi e il miglioramento dell'estetica del paesaggio, in un’area più vasta di quella del sito interessato dall'intervento; sostegno alla fruizione del territorio, per l'offerta di servizi a disposizione di turisti ed escursionisti che sempre più numerosi frequentano l'area, favorendo la diversificazione di attività ricreative e diffusione delle conoscenze, per l'uso didattico del sito quale esempio di buona riuscita di opere complesse, ma al tempo stesso efficaci.

Il caso studio dell'eccellenza è ora visionabile (descrizioni, foto e video) sul sito della rete Rurale Nazionale.

Particolarmente soddisfatti il sindaco Crisetti e l’Assessore Masciale, che all’unisono dichiarano: "Questa notizia ci riempie d'orgoglio e dimostra ancora una volta che il partenariato fra enti, in questo caso il Comune ed il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, consente di attivare quelle sinergie che hanno portato a questo strepitoso risultato. Un particolare ringraziamento va allo staff del Settore Forestale del Consorzio, diretto dal concittadino Giovanni Russo, che ha progettato l'intervento e ne ha curato l'iter di candidatura".