'Pane, amore e... futuro': l'inclusione dei ragazzi con sindrome di Down nella ristorazione

L'associazione Famiglie down il bell'Anatroccolo, in collaborazione con l'Executive Chef e Formatore Francesco Panniello, mette in campo un nuovo progetto intitolato 'Pane, amore e... Futuro' attraverso il quale i giovani associati, ormai giunti ad un buon grado di autonomia grazie al progetto 'CasAfad' - un lungo lavoro svolto all'interno dell'associazione stessa - vengono accompagnati anche nella pratica delle autonomie acquisite.

Sarà una sperimentazione gastronomica nell'ambito della ristorazione. I ragazzi potranno utilizzare macchinari di nuova generazione sperimentando ricette dello chef, servizio ai tavoli, bar, accoglienza, ecc. Si tratta di un percorso che mira a garantire una buona inclusione nel tessuto sociale. L'esperienza si attuerà nell'ex locale 'La botte bistrot' nel centro storico di Foggia.