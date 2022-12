Dai Fratelli della Stazione un aiuto alle famiglie ucraine: oltre 50 rifugiati assistiti dallo sportello 'Una prova di coraggio'

“Tante sono le donne, bambini, uomini ritenuti non adatti ad essere impiegati sul fronte della guerra in Ucraina e quindi autorizzati a lasciare il Paese, che sono giunti al nostro sportello. A tutti loro, anche attraverso la presenza costante di una mediatrice ucraina, abbiamo fornito supporto, assistenza, conforto, aiuti di prima necessità. Ad oggi contiamo più di 50 ingressi, all’incirca 30 donne e 15 minori, cinque appartenenti alle cosiddette categorie protette, sei anziani”. A raccontarlo sono gli operatori dell’associazione Fratelli della Stazione di Foggia impegnati ad accogliere, supportare, orientare ed aiutare concretamente famiglie ucraine in fuga dalla guerra con il progetto “Una Prova di Coraggio”, avviato da circa tre mesi.

“Al momento sono tante le persone che hanno trovato una sistemazione, che hanno trovato lavoro – spiegano ancora gli operatori - Cerchiamo di favorire l’integrazione dei bambini tramite percorsi di socializzazione, molti hanno deciso per questo anno scolastico di iscriversi alle scuole on-line del loro Paese. Inoltre, per loro e per molti ucraini stiamo cercando di prendere contatti con quanti più corsi di lingua italiana sul territorio per favorire al meglio la loro integrazione”.

Il progetto promosso dal sodalizio impegnato da oltre vent’anni nell’accoglienza e nell’assistenza di poveri, senza dimora e migranti, è risultato tra i vincitori della decima edizione di ‘Orizzonti solidali’, il bando di concorso destinato al terzo settore pugliese promosso dalla Fondazione Megamark di Trani, in collaborazione con i supermercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila e dedicato, quest’anno, all’emergenza in Ucraina. Martedì 20 dicembre, alle 10, nei locali del Centro Diurno ‘Il dono’ di via Petrone 14 a Foggia è previsto un momento di condivisione, in presenza ed a distanza, tra gli operatori, i volontari, alcuni cittadini ucraini seguiti nell’ambito del progetto e la referente di Fondazione Megamark, Daniela Balducci.

Tra le richieste ricevute nell’ambito di ‘Una Prova di Coraggio’ ed alle quali l’associazione ha provato a dare delle risposte rientrano il contributo di sostentamento attraverso la piattaforma della Protezione Civile; la sistemazione presso i progetti Sai (Sistema di Accoglienza ed Integrazione) della provincia di Foggia; consulenza legale; indirizzamento presso Caf; compilazione di curriculum; ricerca attiva del lavoro attraverso centri per l’impiego; consegna viveri e beni di prima necessità.