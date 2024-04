Foggia città a prova di mobilità sostenibile: è possibile, inciviltà e strade insicure gli ostacoli

C'è una Foggia che ha scelto di muoversi liberamente in maniera sostenibile, di andare in bici o a piedi, "perchè fa bene alla salute, inquina meno e ci concede la possibilità di ammirare le bellezze della città". Ad oggi, tuttavia, l'insicurezza stradale, lo scarso rispetto dei segnali e l'assenza di spazi idonei dove custodire i mezzi, rappresentano degli ostacoli di non poco conto.

Da qui nasce l'esigenza per l'associazione DiVento di dar vita a 'Via Libera', il progetto dedicato alla mobilità sostenibile illustrato il 25 marzo scorso a Palazzo Dogana, ma avviato il 12 dello stesso mese nell’aula magna dell’istituto comprensivo Foscolo-Gabelli dai volontari dell'associazione di Luciano Beneduce e di IFun.

In quella sede, alla presenza di cinquanta studenti della scuola secondaria di primo grado, è cominciato il percorso che punta a pianificare e a vivere la mobilità sostenibile con la comunità attraverso processi di tipo partecipativo.

La promessa è quella di rendere Foggia una città a prova di mobilità sostenibile attraverso strumenti di partecipazione dal basso come il Parlamento della Mobilità. "Ciclostazioni, bike sharing e sicurezza stradale sono solo alcune delle tematiche sulle quali rifletteremo durante il percorso partecipativo che ci porterà all'elaborazione di soluzioni concrete a partire dal Pums".

Finora nel processo sono stati coinvolti anche gli alunni dell’istituto comprensivo Santa Chiara-Pascoli- Altamura con il sistema delle domande-risposte, giochi di parole, prove di orientamento, discussione, confronto, ascolto, ovvero gli strumenti che i facilitatori DiVento sperimentano per raccogliere dati preziosi che riguardano gli usi, le abitudini e i desideri dei cittadini responsabili e consapevoli del domani.

Studenti ai quali viene assegnato il compito di fotografare, tra le 7.30 e le 8.30 del mattino, una piazza o lo scorcio di un quartiere di Foggia

In un altro incontro, ad esempio, è stato chiesto di cercare sulla mappa, senza l’ausilio di Google Maps, dodici luoghi storici: "È stato interessante osservare la partecipazione attiva dei ragazzi, alcuni conoscono sommariamente la posizione degli edifici, altri molto bene, ma a noi interessava dimostrare attraverso esempi reali, concreti ed efficaci, che spesso può essere vantaggioso andare in bicicletta per un duplice motivo: è sostenibile e più veloce".

Altro momento cruciale del laboratorio la visione collettiva delle foto scattate come compito dopo il primo incontro, in cui vi sono stati individuati gli spazi verdi, parchi e giardini, che i ragazzi amano frequentare, in quanto luoghi di coesione e di gioco che tuttavia vorrebbero vivere e raggiungere con maggiore facilità e sicurezza.

Comunque, dai primi dati raccolti è emerso che ai giovani piace utilizzare la bicicletta o fare una passeggiata per spostarsi da un luogo all’altro, ne riconoscono i benefici per la salute, la forma fisica e l’ambiente, ma spesso sono frenati dallo stato di sicurezza stradale che registrano in città.