La storia del 'Conventino' nel racconto degli ex allievi: il progetto UniFg per preservare la memoria storica

L’Università di Foggia, insieme agli ex-allievi, ricostruisce la storia della scuola elementare e del collegio del 'Conventino'. 'L’istituto dell’Addolorata tra Citizen e Public History' è il titolo del progetto di ricerca avviato, già da qualche mese, dai ricercatori dell’area storico-pedagogica del dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia coordinati dalla prof.ssa Barbara De Serio, docente ordinario di Storia della Pedagogia.

Lo scopo del progetto è ricostruire la storia della scuola elementare e del collegio che si trovavano entro le mura del 'Conventino' di Foggia, che diventerà una residenza universitaria con 64 posti letto. Studenti e ricercatori, aiutati dalle preziose esperienze raccontate dagli ex-allievi della scuola elementare, e da coloro i quali sono stati ospiti presso il collegio, stanno portando alla luce le vicende che hanno interessato l’istituto a partire dagli anni Cinquanta.

Il progetto, i cui primi risultati saranno divulgati in occasione del III Congresso della Società Italiana per lo Studio del Patrimonio Storico-Educativo, che si terrà presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il prossimo dicembre, rappresenta un esempio virtuoso di come sia possibile preservare la memoria storica locale di cui è preziosa custode, in questo caso, la comunità degli ex-allievi del Conventino.

Questi ultimi si sono resi disponibili a raccontare la loro storia di vita e a condividere, con i ricercatori e gli studenti dell’Università di Foggia, la memoria delle esperienze vissute. Trattasi, dunque, di un progetto ambizioso che coinvolge tutta la comunità cittadina foggiana. "Essendo il contributo di quest’ultima di vitale importanza per la riuscita del progetto, chiunque abbia il desiderio di condividere l’esperienza vissuta al Conventino può dichiarare la sua disponibilità attraverso diverse modalità: tramite gli indirizzi mail ilconventinodifoggia@gmail.com e claudia.matrella@unifg.it e tramite la pagina Facebook 'Il Conventino di Foggia' gestita dai ricercatori dell’Università di Foggia nella quale è possibile reperire anche il recapito telefonico utile.