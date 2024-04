Olivares ispira Foggia al riciclo creativo con l'ecomurales di 100mila tappi: "Sarà un'opera di comunità"

“Non sarà l’opera di un artista, ma il risultato di un’esperienza corale. In questo modo, l’ecomurales sarà un obiettivo raggiunto insieme come città, come comunità viva e partecipe”.

Così il venezuelano Oscar Olivares immagina l’ecomurales che si appresta a realizzare a Foggia, sulla parete esterna della scuola media ‘Zingarelli’, in zona ‘Macchia Gialla’ (qui il progetto). Arrivato due giorni fa in Italia - “un paese che amo e che tutti gli artisti ammirano”, spiega - è stato accolto in città dal calore di una intera comunità, quella delle associazioni-motore dell’impresa: Aps So’ Bellicos, Foggia Social Club, Aps Amici di Famiglia e Ipogei Foggia.

Il murales di tappi che Olivares realizzerà a Foggia sarà il primo in Italia e in Europa. Per realizzarlo sono stati raccolti oltre 100mila tappi di bottiglia che, da mero rifiuto, diventeranno strumento di arte e bellezza. L’opera riprodurrà il bozzetto artistico realizzato dal foggiano Vito Moreno, che vuole riconnettere, idealmente, il centro alle periferie della città, ma anche colmare la distanza tra diverse generazioni, ponendo in primo piano un nonno e un nipote dinanzi al monumento simbolo della città.

La gestazione del progetto è durata esattamente un anno. Era il 5 aprile scorso quando il centro commerciale GrandApulia lanciava il concorso di idee ‘La comunità conta’, coinvolgendo le realtà del territorio. Tra i nove progetti pervenuti vi era quello legato al riutilizzo artistico dei tappi di bottiglia nel frattempo raccolti in tutta la città e selezionati per dimensione e colore dai bambini delle scuole primarie. Il progetto fu approvato il 3 agosto e, nelle settimane successive, venne aperta la raccolta fondi ‘a tempo’ per ottenere le risorse necessarie a coprire le spese vive dell’impresa.

A 12 mesi esatti, l’artista Olivares - le cui ‘opere ecologiche’ sono esposte in 22 Paesi, tra cui Messico, Stati Uniti d’America ed Emirati Arabi - è giunto a Foggia e avvierà i lavori, dando vita ad “un cantiere che sarà aperto a tutti, affinché l’opera sia realmente della città e della comunità che dovrà accoglierla e prendersene cura”. L’ecomurales sarà realizzato e trattato per essere perenne. Il punto individuato non è esposto a luce solare diretta e avrà un film protettivo che andrà manutenuto ogni quattro anni circa. Per realizzarlo saranno necessari dai 10 ai 15 giorni di lavoro intensivo. Ogni fase verrà ‘fissata’ in un cortometraggio che verrà successivamente presentato nelle scuole e ovunque sarà importante mostrare quello che l’associazionismo, se virtuosamente supportato, può realizzare.

Quella utilizzata da Olivares è una forma di eco-arte ispirata ai grandi artisti del puntinismo francese: “Ogni tappo può essere un punto di colore, e insieme possono dare vita a un’opera”. In questo modo l’artista di Caracas riesce a sposare il suo impegno ecologista all’arte: “Ogni anno, negli oceani vengono abbandonati 2 milioni di tonnellate di tappi di plastica. Per i murales che ho finora realizzato sono riuscito a recuperarne solo 4 tonnellate. Il mio è uno sforzo molto piccolo in termini assoluti, ma che può avere un impatto importante su tante persone, e soprattutto i più piccoli, affinché abbiano maggiormente a cuore l’ambiente in cui vivono”.

Questa mattina, ad accogliere ufficialmente il 27enne venezuelano a Foggia, vi era il direttore del centro commerciale GrandApulia Nertil Makollari e gli assessori comunali Alice Amatore (Cultura, Turismoe Politiche giovanili), Domenico Di Molfetta (Istruzione, Politiche Sportive e di inclusione) e Giulio De Santis (Sicurezza e legalità). Non è mancato il ‘battesimo rossonero’ per Olivares, cui è stata donata la sciarpa del Foggia: “Non è folklore”, ha rimarcato il giornalista Tonio Toma, che ha moderato l’incontro. “Ripartiamo da quel ‘Forza Foggia’ insieme”.