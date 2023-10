La sicurezza informatica al centro di un progetto internazionale che fa tappa a Foggia

Si chiama ‘Cs-Aware Next’ ed è un progetto la cui missione è affrontare la sicurezza informatica e la collaborazione all’interno delle reti intraorganizzative e della catena di fornitura locali e regionali.

Il secondo appuntamento - organizzato dal Gruppo di Biomimetica e sistemi intelligenti dell’Università di Oulu in Finlandia e dal Consorzio ASI di Foggia - si è svolto nel capoluogo dauno e ha visto la partecipazione di rappresentanti ed esponenti del mondo accademico internazionale nell’ambito dell’European Union’s Horizon Europe reasearch and innovation programme. L’idea è stata quella di fornire una soluzione di sicurezza informatica per le pubbliche amministrazioni locali, in linea con le disposizioni legali dell’Unione europea e degli stati membri.

Fra i temi affrontati, il quadro politico di gestione della sicurezza informatica, la cooperazione locale, le modalità di raccolta dati in tempo reale e l’intelligenza artificiale.

“La generazione e la condivisione di informazioni sulle minacce basate su prove reali – hanno dichiarato gli organizzatori – è uno dei pilastri fondamentali del quadro europeo collaborativo di sicurezza informatica multilivello. L’applicabilità e la pertinenza degli obiettivi affrontati da questo progetto nel contesto degli scenari del mondo reale devono essere garantite attraverso una progettazione, implementazione e convalida agile, iterativa e collaborativa. Ciò comporta l'inclusione delle prospettive di tutte le parti interessate rilevanti (ad esempio mondo accademico, industria, autorità, utente finale) in tutte le fasi del progetto. A questo scopo, insieme alle parti interessate sono stati sviluppati scenari realistici che fungeranno da base per la progettazione e la validazione”.

Il consorzio del progetto comprende importanti partner del settore pubblico, comprese le organizzazioni del settore dell'assistenza sanitaria e della fornitura/distribuzione idrica, nonchè importanti rappresentanti dell'industria provenienti dal contesto europeo di cibersicurezza.