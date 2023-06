Antonio Carbone, il don di periferia rilancia 'Spazio Candelaro': nuovi spazi per chi ha avuto di meno dalla vita

E’ tempo di lavori per la chiesa del Sacro Cuore, quella della “piazza all'incrocio tra via Lucera e viale Candelaro”, come dicono i foggiani. Don Antonio questa volta ha deciso di dare più spazio ai suoi ragazzi e alle sue famiglie riqualificando gli spazi che si trovano sopra l’oratorio. “Ci manca uno spazio grande abbastanza per le attività ludiche e sportive – ci spiega don Antonio – e per gli che spesso siamo costretti a fare in chiesa per poter ospitare i tantissimi parrocchiani. E poi abbiamo bisogno di dare autonomia ai ragazzi della comunità che sono diventati maggiorenni e che stanno iniziando a lavorare”.

La parrocchia, infatti, dal 27 maggio dell’anno scorso, è sede di ‘CasaGiò’, una comunità-alloggio per minori che ospita poco più di una decina di ragazzi sia italiani che stranieri. Arrivano da famiglie difficili, dove povertà estrema e relazioni malsane la fanno da padrona, ma qui possono studiare e coltivare passioni, si responsabilizzano con turni di corvée e socializzano.

Per questi lavori – che prevedono anche la realizzazione di due aule multimediali – ci vogliono 250mila euro che il ‘don del Candelaro’ sta raccogliendo attraverso donazioni.

“Le idee ce le hanno i ricchi, i soldi sono dei poveri. Stiamo andando avanti che quello che la gente del quartiere può dare, con qualche contributo dei negozianti e con i proventi della lotteria per la festa del Sacro Cuore che faremo il 16 giugno. Dovrebbe aiutarci anche la Diocesi visto che l’immobile è di sua proprietà. Speriamo di riuscire ad inaugurare questo spazio per la fine di luglio” ci dice.

Una bella sfida che non impaurisce don Antonio. Perché lui è un prete di frontiera, lo è sempre stato. Arriva da Torre Annunziata “una realtà simile a quella foggiana”, ha sempre ammesso. Per questo non ha paura di scendere in strada quando sente colpi di pistola per prestare aiuto, ma anche per registrare e denunciare (con grande rammarico) l’indifferenza. Per questo, da quando è arrivato circa due anni fa, ha puntato tutto sulla comunità e sul potere aggregativo e costruttivo dell’oratorio che oggi (grazie alla presenza di educatori, volontari e tirocinanti dell’Università) accoglie centinaia di bambini e giovani. Don Antonio, infatti, vede in quel quartiere una voglia di riscatto. Un riscatto che passa anche attraverso la riqualificazione degli spazi. Spazi che possono essere di tutti.