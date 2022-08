Il procuratore Nicola Gratteri cittadino onorario di Mattinata

È in programma domenica 28 agosto la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria, da parte del Comune di Mattinata, al Procuratore Capo di Catanzaro Nicola Gratteri.

L'evento giunge in seguito alla delibera del Consiglio Comunale dello scorso 1° agosto: "Nicola Gratteri, uno dei magistrati più conosciuti della Direzione Distrettuale Antimafia, sta svolgendo un importante, pericoloso, prezioso e insostituibile lavoro in difesa della legalità e della democrazia: - impegnato contro la ndrangheta, dal 1989 vive sotto scorta. Gira l'Italia per incontrare migliaia di studenti nelle scuole e informarli che la strada della mafia è lastricata di angoscia e di morte, che non conviene percorrere quella via, rinunciando alla serenità di una vita regolata dai valori sani della famiglia", si legge nella delibera, nella quale l'Amministrazione riconosce il "ruolo fondamentale che il Magistrato svolge con il suo impegno nel contrasto alla criminalità organizzata".

L'evento del 28 agosto, organizzato con il patrocinio di Avviso Pubblico, in collaborazione col locale Presidio di Libera e dell'Osservatorio Comunale Permanente sulla DIsabilità e il Disagio Sociale, vedrà la partecipazione del procuratore Vaccaro e del giornalista Giuliano Foschini, autore del libro 'Ti mangio il cuore'.