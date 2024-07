Pro Loco Foggia: Giuseppe Croce rieletto Presidente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si sono svolte giovedì 27 giugno 2024 le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della Pro Loco di Foggia, che ha visto la riconferma alla presidenza di Giuseppe Croce.

La commissione elettorale è stata composta da: Maria Luigia Cirillo (presidente), Rita De Pace (vicepresidente/segretaria), Maddalena Caputo (segretaria).

La rielezione a presidente di Giuseppe Croce “è il risultato del suo costante e proficuo impegno giornaliero nel promuovere la città e il territorio dal punto di vista culturale, turistico, enogastronomico, ambientale nonché per la sua esperienza in molti campi della vita sociale della città. La presenza della Pro Loco di Foggia ha assunto, negli anni, un ruolo sempre più evidente nelle iniziative e nel rapporto sinergico con altre associazioni e istituzioni. L’impegno per questo nuovo mandato sarà orientato alla realizzazione di un sistema relazionale in direzione dello sviluppo sostenibile del territorio e della valorizzazione del grande patrimonio culturale, ambientale, archeologico, enogastronomico".

Il nuovo consiglio della Proloco di Foggia sarà composto, oltre che da Giuseppe Croce, da Pierluigi Schirone, vicepresidente (confermato), Jonathan Console, segretario (nuovo), Michelina Caruso, tesoriere (confermata), Laconca Veronica (nuova).