La Princes tra le industrie top nel 'Rating della legalità'

Princes Industrie Alimentari ha ricevuto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) il massimo punteggio raggiungibile nel 'Rating di Legalità', un indicatore introdotto dal 2012 in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno per misurare il livello di conformità dei processi aziendali rispetto agli standard etici.

“Sottoporci all’esame dell’Agenzia è stata una scelta naturale per Princes Industrie Alimentari sia per la vocazione alla trasparenza dell’azienda sia per la ferma convinzione della necessità di processi di verifica e certificazione indipendenti. Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento che per noi diventa l’occasione per ribadire quanto sia fondamentale la logica della trasparenza per valorizzare e sostenere la filiera del pomodoro Made in Puglia nel mondo”, ha commentato Gianmarco Laviola, Amministratore Delegato di Princes Industrie Alimentari.

Da sempre Princes Industrie Alimentari è impegnata nella tutela e la promozione della filiera del pomodoro Made in Italy anche grazie a programmi di inclusione nel mondo le lavoro dedicati a migranti, come “Lavoro senza Frontiere”, e alla collaborazione con Coldiretti, Oxfam Italia e le Rappresentanze Sindacali locali.